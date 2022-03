Illan vs Isabeau : la guerre est finie ! "Je vous demande d'arrêter de l'insulter"

Illan et Isabeau étaient en couple dans Les Princes de l'amour 9. Celui qui assume complètement son surnom de "charo" voulait même définitivement se ranger auprès de sa princesse et lui a fait une demande en mariage. Malheureusement, leur relation n'a pas tenu à l'extérieur et c'est désormais la guerre entre les deux ex. Récemment, Illan a révélé qu'elle lui devait de l'argent suite à ses opérations de chirurgie esthétique et a annoncé qu'il ne "la lâcherait pas" tant qu'elle ne lui aurait pas rendu ce qu'elle lui doit. Il est même allé jusqu'à la traiter de "clocharde".

En story Instagram, Isabeau a déclaré qu'elle acceptait de lui rendre l'argent... car il l'aurait menacée. "J'ai pas le choix de te rembourser vu tes menaces à moi et ma famille, dont ma mère en rémission. Si j'avais pas peur de la folie et de la méchanceté qui est en toi, bien sûr que je ne t'aurais pas remboursé et je l'assume totalement" a-t-elle expliqué avant de l'accuser : "Tu as revendu mes affaires et tu m'as fait des choses atroces dont les gens ne sont pas au courant. Ne t'avise plus jamais de prononcer mon prénom, laisse-moi tranquille maintenant. À jamais Monsieur qui soi-disant roule sur l'or alors qu'il écrit à des petits de 18 ans sur Instagram pour leur emprunter des baskets pour faire une photo et qui ne les rend jamais. La vérité prend toujours les escaliers, les gens s'apercevront de qui tu es vraiment, j'en n'ai aucun doute" écrit celle qui a dévoilé son véritable nom de famille.

Illan calme le jeu

"Y'a pas à mentir comme ça. Mais bref du moment qu'elle me rembourse, je m'en fous. De mon côté, sans rancune. Les bons comptes font les bons nichons" a répondu Illan dans la foulée. Une story supprimée par celui qui s'est expliqué avec Bastos malgré une plainte en cours. Il en a ensuite publié une autre pour mettre les choses au clair. "Isabeau, je suis désolé si tu as ressenti une humiliation de ma part, c'est ton silence de plusieurs mois, après plusieurs relances en privé, qui a fait que je le réclame en public" débute-t-il avant de l'accuser de mentir : "Mentir à ce point pour te venger, tu vas loin. Alors s'il te plait, sors les preuves, car je ne laisserai plus jamais personne me diffamer en public". "Je ne parlerai plus de toi si tu tiens ta parole" conclut-il.