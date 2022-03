Illan s'explique avec Bastos après avoir porté plainte contre lui : "j'étais à terre"

Depuis plusieurs mois, Illan vit une période très difficile. En plus de sa rupture douloureuse avec Isabeau, il a été accusé d'agression sexuelle, tandis qu'une jeune femme a de son côté affirmé qu'il l'avait mise enceinte. S'il semble commencer à sortir la tête de l'eau après avoir trouvé l'amour, le candidat de télé-réalité est venu sur la chaîne Youtube de Bastos pour évoquer ses affaires judiciaires.

Confrontation au sujet de la plainte d'Illan contre Bastos

En effet, celui qui a avoué avoir trompé toutes ses ex petites amies a porté plainte contre l'ex de Vivi, au moment où la fameuse affaire d'agression révélée par Alix faisait le buzz. Dans la vidéo, Illan révèle la raison de cette action en justice contre son ancien ami. Dans un live, Bastos l'avait comparé à Harvey Weinstein, le producteur de cinéma dont les agressions sont à l'origine du mouvement Me too. "Tu m'as comparé à un producteur de cinéma qui touche les meufs (...) Si c'était sorti à un autre moment, peut-être que ça aurait été moins grave. Mais à ce moment-là... C'est comme si j'étais à terre et qu'on me retirait une balle dessus". Le Youtubeur se défend en affirmant que "c'était un blague", mais avoue quand même avoir eu tort : "c'est vrai que ce n'était pas drôle".