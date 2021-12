Alix répond à Illan et accuse les prod : "vous protégez ce genre de comportement"

Oui "la justice prend du temps, c'est vrai, mais je vous rappelle que je ne suis pas la seule à avoir vu" la vidéo a rappelé l'ex candidate des Marseillais, car d'autres candidat(e)s ont confirmé l'existence de cette supposée vidéo. Donc "il serait temps d'arrêter de sortir d'autres vidéos pour faire croire que celle dont je parle n'existe pas" a déclaré l'auteure du livre Glow Up, "je ne doute pas qu'il en existe certaines où tout le monde est consentant et content, mais une chose est sûre, parmi tout ça, une en particulier n'a rien de consenti". "Alors, à d'autres les mensonges et pirouettes pour noyer le poisson. On n'est pas au cirque et ça n'a rien d'un jeu" a-t-elle aussi ajouté.

Et Alix Dmx a aussi indiqué : "Je n'ai dénoncé personne, mais l'opinion publique lui a donné son avis, allez savoir pourquoi", en clashant ses "antécédents sur antécédents, mensonges, comédie, manipulation, intimidation, mise en scène et j'en passe".

"Productions, agents, candidats, beaucoup sont au courant depuis 2019" balance Alix

Suite à cette affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux, Alix espère qu'au tribunal aussi il y aura une suite. "J'espère que la justice prend réellement conscience de la gravité, c'est tout un système qui permet ce genre de choses et qui les protège" a-t-elle précisé, "c'est ça le plus sale dans l'histoire" car des "productions, agents, candidats, beaucoup sont au courant depuis 2019 et protègent ce genre d'agissements". "Voices, échanges de sms etc. Toutes les preuves ont été transmises aussi vous concernant. Inutile de courir effacer vos WhatsApp" a-t-elle même lâché.