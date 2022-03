Isabeau promet de rembourser Illan et le tacle méchamment : "T'as fait des choses atroces"

Les ruptures amicales, ça n'existe pas dans le monde de la télé-réalité. Dans Les Princes de l'amour 9, on a pu voir un gros clash entre Isabeau et Illan suite à une demande en mariage. Les deux candidats sont restés un peu ensemble avant de rompre définitivement. Depuis, ils ont retrouvé l'amour chacun de leur côté mais n'ont pas tourné la page. En tout cas, Illan n'a pas hésité à clasher sévèrement son ex sur Snapchat.

Dans plusieurs vidéos, il l'accusait de lui devoir de l'argent, suite à une opération de chirurgie esthétique. "Quand elle a voulu se faire refaire les seins, elle voulait le faire en Tunisie gratuitement, mais moi je lui ai dit que c'était mieux de le faire en France, même si ça coûte de l'argent. Je lui ai donc prêté l'oseille (...) Aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle doit me rembourser, c'est normal. Je ne suis plus avec elle, elle m'a laissé comme une m*rde. La moindre des choses, c'est qu'elle me rembourse ce qu'elle me doit." avait-il déclaré.

"J'ai pas le choix de te rembourser vu tes menaces"

Ce mercredi 23 mars 2022, Isabeau a réagi à la demande d'Illan. La star du petit écran a accepté de lui rendre l'argent... car il l'aurait menacée. "J'ai pas le choix de te rembourser vu tes menaces à moi et ma famille dont ma mère en rémission. Si j'avais pas peur de la folie et de la méchanceté qui est en toi, bien sûr que je ne t'aurais pas remboursé et je l'assume totalement." a-t-elle commencé par écrire dans une story sur Instagram.

Dans son message, celle que l'on a aussi pu voir dans Objectif Reste du Monde a aussi laissé entendre qu'Illan lui aurait fait la misère durant leur relation. "Tu as revendu mes affaires et tu m'as fait des choses atroces dont les gens ne sont pas au courant. Mais personnellement je ne suis pas une petite p*te à buzz, je n'ai pas besoin de ça et je ne suis pas du genre à faire justice moi-même. Dieu est grand, c'est à lui de décider. (...) Tu as de la chance d'être tombé sur une gentille comme moi, beaucoup de femmes ne t'auraient jamais remboursé, auraient cassé ta voiture et t'auraient pourri la vie." écrit-elle.