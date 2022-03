Illan toujours charo ? Il veut embrasser l'influenceuse Danae... alors qu'il est en couple

L'ex candidat des Princes de l'amour 9 assure que c'était de l'humour

Danae qui a dévoilé une collection avec DCM Jennyfer a alors fait une grimace. Un peu d'un air de dire "Mais quoi ?". En voyant la réaction de l'influenceuse, Illan a alors répondu : "Ok, on peut trouver un autre thème". Celui qui a demandé à son ex Isabeau de lui rembourser de l'argent a aussi précisé dans les commentaires que c'était de l'humour. Que c'était pas de la drague donc, ou une vraie envie d'embrasser Danae, et que c'était pour rire. Mais on a quand même l'impression que si elle avait dit oui, il n'aurait pas dit non...