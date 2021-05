Ici tout commence : ces deux personnages ont failli être frères

Eh oui, Louis Guinot, le fils de Claire Guinot (Catherine Marchal) aurait dû être le frangin d'Eliott Prévost, l'ami d'Hortense et petit ami de Greg (Mikaël Mittelstadt). Il n'est cependant pas précisé si Louis et Eliott étaient censés être tous deux les enfants de Claire, ou si Louis et Eliott ne devaient pas être les fils de la cheffe.

En tout cas, si Louis et Eliott avaient été frères comme prévu au départ dans Ici tout commence, les histoires auraient sans doute étaient très différentes, avec d'autres rebondissements.

Lisandro (Agustin Galiana) aurait dû être une femme, Clotilde (Elsa Lunghini) ne devait pas avoir d'enfant

Et le média a précisé que ce n'est pas le seul gros changement de scénario qu'a connu Ici tout commence. Au départ, Lisandro (Agustin Galiana) "était une femme appelée Mathilde et celle-ci était la mère de Jérémy". Concernant Clotilde (Elsa Lunghini), elle "n'était que la demi-soeur de Rose (Vanessa Demouy)" et "elle n'avait pas d'enfant".

Et ce n'est pas tout. Pour rappel, plusieurs acteurs du casting ont failli joué d'autres rôles que ceux qu'ils ont actuellement dans la série. Lucia Passaniti, qui incarne Noémie, a failli jouer Hortense. Mais c'est Catherine Davydzenka qui a décroché le rôle d'Hortense. Quant à Mikaël Mittelstadt qui interprète Greg, il a failli jouer Jérémy puis Théo. Mais ce sont finalement Pierre Hurel et Khaled Alouach qui ont été respectivement choisis pour les rôles de Jérémy et Théo.