Mikaël Mittelstadt (Ici tout commence) a failli jouer un autre rôle que celui de Greg

Le personnage de Greg (Mikaël Mittelstadt) ne cesse d'évoluer depuis le début d'Ici tout commence. Si au départ, il était plutôt du genre à lancer des blagues lourdes et à se moquer de tout le monde, il est désormais un peu plus sage, mais il devient surtout attachant avec ses questions sur son homosexualité. Les téléspectateurs se demandent d'ailleurs si Greg et Eliott vont se mettre en couple. Pour le moment, ce n'est pas au programme. En attendant d'en savoir plus, Mikaël Mittelstadt fait quelques confidences sur son casting.

Mikaël Mittelstadt dans le rôle de Théo ?

Au cours d'une interview avec Télé Loisirs, l'acteur d'Ici tout commence a dévoilé qu'il avait failli jouer un autre personnage que celui de Greg dans la série de TF1 : "Au départ, je crois qu'on a tous fait la même scène pour l'audition. Je pense même que c'était une scène qui avait été écrite juste pour le casting. Je crois que c'était Jérémy et un autre personnage féminin, mais il n'a jamais vu le jour."

Mikaël Mittelstadt a ensuite confié : "Et après, en visio, j'ai fait une scène qui était destinée au personnage de Théo (le fils d'Emmanuel Teyssier, ndrl) je crois. La production donnait des scènes un peu générique à tout le monde, elle faisait passer les candidats sous plusieurs prismes de rôle." Au final, Pierre Hurel a été choisi pour jouer Jérémy et Khaled Alouach pour être Théo. Mikaël Mittelstadt a donc hérité du rôle de Greg qu'il semble interpréter avec naturel et facilité.

"Le côté très insolent, je l'ai toujours eu aussi"

Il faut dire que les deux garçons ont quelques points communs : "Le côté très insolent, je l'ai toujours eu aussi. Ça c'est un truc que j'adore. Même à l'école, j'étais toujours très insolent vis à vis des personnes un peu plus âgées. Il y a toujours eu cette insolence qui m'a attiré pas mal d'ennuis d'ailleurs. Jouer cette insolence pour le rôle de Greg, ça m'a tout de suite réconforté car c'était quelque chose d'assez facile pour moi", a raconté le comédien, en couple avec Natasha Roland, une artiste anglaise.