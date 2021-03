Ici tout commence : Greg et Eliott en couple ? Nicolas Anselmo se confie sur la suite

Entre Greg et Eliott, ce n'est clairement pas le grand amour depuis le début d'Ici tout commence sur TF1 ! Le copain de Charlène ne se gêne pas pour balancer des remarques homophobes au meilleur pote de Hortense, mais comme vous le savez, tout peut arriver dans la série. Pour preuve, Greg (Mikaël Mittelstadt) commence à ressentir une certaine attirance pour Eliott : il en rêve même la nuit. Alors, que nous réserve la suite entre les deux personnages ?

"On va dire qu'il y a quelque chose en plus"

On sait déjà que le personnage de Mikaël Mittelstadt va révéler son homosexualité à son meilleur ami, Lionel, et trouver du soutien auprès d'Eliott (Nicolas Anselmo). L'ambiance est donc clairement en train de changer entre les deux élèves de l'Institut Auguste Armand, mais la grande question reste quand même : vont-ils se mettre en couple ? Ce n'est pas la priorité si l'on en croit les confidences de Nicolas Anselmo à Télé Loisirs : "On va dire qu'il y a quelque chose en plus, entre guillemets, que de l'amitié."

L'acteur explique ensuite : "Dans une relation, il y a toujours de l'amitié... Je ne pense pas qu'Eliott ait une attirance maintenant, mais il sent chez Greg qu'il y a des failles et il va creuser, il va chercher quelque chose. Il sait qu'il y a une faiblesse la dedans qui, au final, cache une force. Eliott va venir éclairer cette part d'ombre afin que Greg soit enfin lui-même."

Greg va-t-il quitter Charlène ?

En parallèle de son rapprochement avec Eliott et de ses questions sur sa sexualité, Greg a découvert que Charlène a eu une aventure avec Hugues, le comptable amoureux de Hortense (Catheryne Davydzenka). Une nouvelle info à encaisser, mais comment va-t-il la gérer ? Va-t-il larguer la fille de Teyssier ? "C'est dans ces moments-là, je crois, qu'il y a comme une sorte de trahison et de mensonge dans un couple (...) Greg réagit comme n'importe quelle personne réagirait et prendrait des mesures appropriées en ayant appris justement cette histoire-là et ce passé dont il n'était pas au courant", a confié Mikaël Mittelstadt à Télé Loisirs.