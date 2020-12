Ici tout commence : Maxime prêt à oublier Salomé avec Hortense ? Catherine Davydzenka répond

Maxime et Hortense bientôt en couple ?

Maxime est toujours amoureux de Salomé... Malgré ses sentiments pour la future maman, il commence à voir qu'il plaît à Hortense : oui, il a mis un peu de temps à le comprendre même si la pote d'Eliott (Nicolas Anselmo) lui a pourtant envoyé plusieurs signaux. Mais la grande question est : le personnage principal d'Ici tout commence peut-il craquer pour Hortense et commencer une histoire avec elle sans penser à Salomé ?

Cela est-il possible ? "Possible, c'est le mot", répond Catherine Davydzenka (Hortense) à Télé Loisirs avant d'ajouter : "Hortense est attendrie par Maxime, elle ne sait pas ce qu'il vit avec Salomé, elle voit juste un garçon qui a l'air gentil et triste, et elle se demande pourquoi. Elle va chercher à comprendre ce qui lui arrive. Hortense a un côté très sensible, elle n'est pas naïve mais elle est enfantine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas de filtre." Suspense donc !

De son côté, Clément Remiens s'est lui aussi aussi confié sur le rapprochement entre Maxime et Hortense dans Ici tout commence, sur TF1 : "Après, si ce sera sérieux ou pas, ça on ne sait pas (...) Je suis d'avis d'aller dans ce genre de parti pris pour les scénarios et je suis assez d'accord avec celui-là."

"Ils s'aimeront pour toujours"

Du coup, si on comprend bien, il n'y a plus vraiment d'espoir pour que Hortense et Eliott (Nicolas Anselmo) se mettent en couple ? "Ils s'aimeront pour toujours, mais pas de manière amoureuse. Ils sont voués à être le grand amour amical l'un de l'autre. Elle l'aimera toujours pour sa personnalité et lui va commencer à développer un côté plus protecteur envers elle", avoue Catherine Davydzenka.