Ici tout commence : Maxime et Hortense bientôt en couple ? Clément Remiens se confie

Si Salomé est tombée amoureuse de Maxime sans le vouloir, elle n'arrive pas à quitter Louis par peur de sa réaction dans Ici tout commence sur TF1. Un jour, elle est déterminée à le faire et le lendemain, elle change d'avis. En bref, les deux étudiants de l'Institut Auguste Armand ne sont pas près de se mettre en couple, surtout que Salomé est enceinte de son mari. Pour le moment, Maxime est patient, mais il risque de ne pas l'être bien longtemps : "Qui fait autant galérer Maxime ? Il y a un moment où il faut le laisser tranquille Maxime, il a envie de faire sa vie", confie Clément Remiens à Télé Loisirs.

Maxime va se rapprocher de Hortense dans Ici tout commence

En attendant que Salomé se décide, Maxime commence à plaire à une autre fille de l'Institut : Hortense (Catherine Davydzenka). Elle n'est pas insensible à son charme, ce qui rend jaloux Eliott (Nicolas Anselmo), mais va-t-elle se rapprocher un peu plus du fils de Chloé et Alex ? Sera-t-il réceptif à ses avances ? "Après, si ce sera sérieux ou pas, ça on ne sait pas. Et surtout, comment va se comporter Salomé par rapport à ça ?", avoue Clément Rémiens. Dans son interview, il ne prononce pas le nom de Hortense, mais au vu de l'épisode du 8 décembre 2020 d'Ici tout commence, on se doute bien qu'il s'agit d'elle.

L'ex-acteur de Demain nous appartient confie ensuite : "Si ça m'a surpris ? Oui et non ! En vrai, dans toutes les histoires d'amour à l'écran, il faut bien qu'il y ait des hauts et des bas car si tout est lisse et simple, ça n'a plus de grand intérêt. En tout cas pour le téléspectateur. Donc non, au contraire, je suis d'avis d'aller dans ce genre de parti pris pour les scénarios et je suis assez d'accord avec celui-là."