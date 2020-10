Ici tout commence : Clément Rémiens pourra-t-il revenir dans Demain nous appartient ?

Plus belle la vie (France 3), Demain nous appartient (TF1), Un si grand soleil (France 2) et prochainement... Ici tout commence (TF1). Oui, c'est une quatrième fiction quotidienne qui débarquera sur nos écrans le 2 novembre 2020. A cet effet, c'est Clément Rémiens qui a été choisi pour porter cette nouvelle série (qui est en réalité un spin-off de DNA) avec son rôle de Maxime Delcourt.

Maxime absent de Demain nous appartient ?

Au programme ? Maxime se lancera dans une nouvelle vie en intégrant l'institut Auguste Armand afin d'apprendre la haute gastronomie auprès de l'un des plus grands chefs français. L'occasion pour les créateurs de mettre en scène un univers totalement différent, de rajeunir l'histoire avec une intrigue centrée ici sur de nombreux apprentis qui vivront sur un même campus et... de créer régulièrement l'événement en faisant le pont entre les deux séries de TF1.

Tandis que les personnages de Rose Latour (Vanessa Demouy) et Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal) seront également présents dans ce spin-off, Clément Rémiens a promis à Télé Star que sa place dans Demain nous appartient n'était pas menacée ou perdue à cause de Ici tout commence. "La question n'était pas de savoir si je quittais DNA" a-t-il rappelé auprès du magazine, "On va le suivre faire ses études dans cet institut, mais il reviendra. Maxime est un enfant de la famille Delcourt et il le restera".

Autrement dit, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le visionnage d'une énième série afin de continuer à suivre Clément Rémiens à l'écran, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours le retrouver à Sètes par instant. Pfiou.