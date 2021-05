Ici tout commence : Nicolas Anselmo se confie sur les scènes intimes entre Eliott et Greg

Des scènes intimes difficiles à jouer ?

L'asexualité est encore un sujet dont on parle peu sur le petit écran. La série Mental le met en lumière dans sa saison 2 tandis que Ici tout commence l'aborde réellement à travers le personnage d'Eliott qui a compris son asexualité au moment de se mettre en couple avec Greg (Mikaël Mittelstadt). Les garçons ne couchent donc pas ensemble, mais avant de mettre des mots dessus, ils ont quand même eu quelques scènes intimes tous les deux.

Ces séquences ont-elles été difficiles à jouer pour les deux acteurs ? "Je suis plus à l'aise avec les scènes intimes que les scènes toutes simples dans le parc, par exemple. Je me mets moins de pression. Alors, est-ce que c'est parce qu'en pratiquant la danse j'ai cette fluidité avec le corps ? J'aime beaucoup ce rapport à l'être humain, la peau. C'est très naturel pour moi. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait me sentir mal à l'aise, gêné. Alors, je ne me suis pas posé de questions", explique Nicolas Anselmo (Eliott) en interview avec Voici.

"J'appréhendais les scènes hot"

Mikaël Mittelstadt s'est lui aussi confié à Voici sur les scènes de couple entre Greg et Eliott dans Ici tout commence : "J'appréhendais un peu les scènes hot avec lui, car ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec un mec. Mais il était super bienveillant. On a parlé et ça a vraiment été formateur. En revenant des Etats-Unis, où le #metoo et le mouvement concernant le harcèlement sexuel sur les plateaux de tournage sont extrêmement frais, on prend conscience de l'importance d'installer une confiance entre les deux partenaires de jeu sur un plateau."