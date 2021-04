Mental saison 2 : nouveaux personnages, évolutions... ce qui vous attend dans la suite

Une saison 2 de Mental "beaucoup plus solaire"

Quelques mois après la mort de Mélodie, Marvin et Simon sont toujours internés aux Primevères tandis que Elodie a trouvé un travail. Les garçons vont faire la connaissance de Max, une nouvelle pensionnaire hospitalisée pour troubles alimentaires : "La saison 2 nous permet de retrouver une bonne partie de nos patients préférés, d'en introduire et de nous en présenter quelques autres. C'est une saison dont on est très fier et très heureux", a expliqué Sened Dhab, le directeur de la fiction numérique de France Télévisions, lors de la conférence de presse.

La saison 2 de Mental se rapproche surtout de l'actualité, notamment sur la santé mentale des étudiants : "Aujourd'hui, il est assez difficile de parler d'une série s'intéressant à la souffrance psychique des jeunes sans télescoper de plein front l'actualité. La santé mentale de la jeunesse française est critique. Cette crise sanitaire la pousse à bout. Voilà donc pourquoi la saison 2 de Mental est importante."

Elle se veut aussi "beaucoup plus solaire" que la saison 1 : "Quand on s'est mis au travail, on a tout de suite souhaité ne pas faire une deuxième saison 1. On a vraiment voulu pousser les curseurs, l'ambition. On s'est donné beaucoup de mal pour continuer à surprendre le public. Grâce à France tv.slash, on a pu avoir des épisodes plus longs, ce qui nous a permis d'aller plus loin dans le drama de certains personnages et d'ouvrir la porte à de nouveaux", confient les scénaristes, Marine Maugrain-Legagneur et Victor Lockwood.

De nouveaux personnages

"On a essayé de monter en enjeux dramatiques. On a d'avantage confronté les personnages au monde extérieur. On a aussi eu envie d'intégrer de nos nouveaux personnages qui nous permettaient d'aborder d'autres sujets autour de l'adolescence", ajoutent-ils.

Déborah

Parmi les nouveaux personnages, on retrouve Max, jouée par Déborah Lukumuena (Divines), "une fille sous-contrôle qui ne se fait pas du tout confiance" : "Elle a une personnalité extrêmement bouillante, mais qu'elle essaie de cacher pour correspondre à des trucs. Sauf qu'elle déborde en permanence et puis, elle est beaucoup plus complexée que ce qu'elle prétend."