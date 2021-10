Hilarie Burton (Les Frères Scott) : Moira Kelly lui a conseillé de partir, "Tu m'as sauvée la vie"

Les nostalgiques des Frères Scott sont gâtés : Hilarie Burton (Peyton), Sophia Bush (Brooke) et Bethany Joy Lenz (Haley) ont lancé leur podcast, Drama Queens, où elles évoquent le tournage de la série et font des révélations croustillantes comme par exemple le premier prénom que devait avoir Brooke, les sentiments de Bethany Joy Lenz pour James Lafferty ou encore la scène dénudée qui a saoulée Sophia Bush. Dans le dernier numéro, les actrices ont reçu Moira Kelly alias Karen Roe, la mère de Lucas (Chad Michael Murray).

Moira Kelly a conseillé à Hilarie Burton de quitter Les Frères Scott

Hilarie Burton est revenue sur sa relation avec Moira Kelly dans les coulisses des Frères Scott et fait une révélation : c'est elle qui lui a conseillé de quitter la série (elle avait déjà mis les choses au clair sur les raisons de son départ). "Je t'ai dit : 'Je ne sais pas quoi faire' et tu m'as dit : 'Va t'en'. Au départ, c'était une blague puis tu m'as dit : 'Il y a tellement de chapitres dans la vie et ce n'est qu'un seul chapitre. Seulement un'" s'est souvenue Hilarie Burton. Un conseil qui était important pour elle. "Ton opinion de moi et du business étaient importantes et aussi ta façon de prioriser la famille au travail et c'était ce que je voulais, tu avais ce que je voulais" s'est souvenue l'actrice.

Un choix qui, selon Hilarie Burton, lui a "sauvé la vie". Pourquoi ? C'est suite à ses adieux au show qu'elle a rencontré son mari, Jeffrey Dean Morgan à qui elle a donné la réplique dans The Walking Dead. "Tu ne sais pas que tu m'as sauvée la vie. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais restée. J'ai rencontré mon mari, mon fils existe car Moira Kelly m'a dit de partir. Et je l'ai fait. Je pense que ma vie serait tellement différente si elle ne m'avait pas donné la permission de partir" ajoute l'ex-interprète de Peyton.