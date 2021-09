Les Frères Scott : Bethany Joy Lenz avoue avoir fait des "rêves romantiques" avec James Lafferty

Les Frères Scott : Bethany Joy Lenz avoue qu'elle a fait des "rêves romantiques" avec James Lafferty

Les fans de la série One Tree Hill, alias Les Frères Scott en français, vont halluciner ! Une star du casting a avoué avoir fait des "rêves romantiques" sur un autre acteur du show. Qui entre Sophia Bush (Brooke), Chad Michael Murray (Lucas), Bethany Joy Lenz (Haley), James Lafferty (Nathan) et Hilarie Burton (Peyton) a rêvé d'un partenaire de façon romantique ? C'est Bethany Joy Lenz, qui interprétait Haley James Scott (qui a failli ne pas exister), qui a rêvé de James Lafferty, qui incarnait Nathan Scott.

Bethany Joy Lenz, des années après la fin de la série, a fait cette révélation dans le podcast Drama Queens, qu'elle coanime avec Hilarie Burton et Sophia Bush. "Au fur et à mesure que la série avançait, plus nous passions de temps ensemble, je faisais des rêves romantiques à son sujet, je me réveillais et je me disais 'oh wow, c'était intéressant'" a confié l'actrice des Frères Scott.