Les Frères Scott : saviez-vous que Haley avait failli ne jamais exister ?

Les Frères Scott : le personnage de Haley a faillie ne pas exister dans la série

On en apprend tous les jours sur Les Frères Scott, maintenant disponible en intégralité sur Salto, et on peut dire merci aux actrices. Depuis quelques semaines, Hilarie Burton, Sophia Bush et Bethany Joy Lenz dévoilent les épisodes de leur podcast, Drama Queens, où elles font des révélations sur la série. Saviez-vous par exemple que Haley avait failli ne pas exister ?

Ça fait bientôt 10 ans que la série Les Frères Scott s'est terminée. Les actrices principales de la série nous donnent encore plus envie de voir une suite grâce à leur podcast rempli de révélations. Après l'origine du prénom de Brooke ou bien l'identité de l'autre acteur qui a failli jouer Keith, les interprètes de Peyton, Haley et Brooke ont fait une nouvelle révélation sur la série. Haley n'était à l'origine pas prévue au programme Avant le pilote que vous pouvez revoir sur Salto, un autre premier épisode des Frères Scott a été tourné... sans Haley. Comme l'a expliqué Hilarie Burton dans le dernier épisode de Drama Queens, Bethany Joy Lenz n'a rejoint le casting que plus tard, lors du tournage d'un 2e pilote. A la place d'Haley, c'est un tout autre personnage qui avait été inclus au scénario. "A l'origine, il y avait un personnage nommé Reagan qui était joué par Sam Shelton qui est une super actrice et chanteuse (...) Elle était super cool et fun" a confié Hilarie Burton.