Harry Potter : Emma Watson et Rupert Grint n'ont pas kiffé s'embrasser, "Je me sentais tellement mal"

Après la réunion des acteurs de Friends, ce sont les stars de Harry Potter qui nous ont donné un coup de vieux. L'émission spéciale retrouvailles a aussi dévoilé quelques infos croustillantes sur les coulisses comme par exemple sur la "bagarre" entre un acteur et un réalisateur, le crush d'Emma Watson pour Tom Felton ou encore les couples en off. Les stars de la série sont aussi revenues sur les moments forts de la saga comme... le baiser entre Ron et Hermione.

"On ne pouvait pas s'empêcher de rire"

Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, Ron et Hermione échangeaient un baiser. Une scène qui fait toujours débat chez les fans des films et des romans mais une chose est sûre : les acteurs, eux, n'ont pas du tout kiffé. Dans la réunion Harry Potter, Emma Watson et Rupert Grint ont évoqué ce baiser et c'était visiblement assez gênant en coulisses. "Ça devait être un baiser dramatique mais toi et moi, on arrêtait pas d'avoir des fous-rires, on rigolait tout le temps" s'est souvenue l'actrice qui a failli quitter la saga dans une conversation avec Rupert Grint.

L'interprète de Hermione a aussi expliqué : "J'avais vraiment peur que nous n'arrivions pas à la faire car on ne pouvait pas prendre ça au sérieux (...) Embrasser Rupert a été l'une des choses les plus compliquées que j'ai eu à faire. Je me sentais tellement mal, ça nous semblait mal car Daniel, Rupert et moi étions comme des frères et soeurs".

Daniel Radcliffe, un "conn*rd" ?

Les deux acteurs ne pouvaient d'ailleurs pas compter sur le soutien de Daniel Radcliffe à ce moment-là. L'interprète du jeune sorcier a confié qu'il était invivable à l'approche du tournage de cette scène. "Je n'ai pas arrangé les choses parce qu'on m'a dit que j'étais un vrai conn*d et je disais 'Je vais venir sur le tournage pour vous regarder vous embrasser'" a-t-il expliqué.