Friends - The Reunion arrive sur TF1 ! Voici la date de diffusion des retrouvailles

Les retrouvailles de Friends débarquent en prime time sur TF1

Les acteurs de Friends se sont retrouvés, 17 ans après la diffusion du dernier épisode de la série. Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) et Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) se sont en effet revus tous ensemble lors d'un épisode spécial qui a été filmé. Baptisé Friends : The Reunion en VO, il était diffusé sur HBO Max aux Etats-Unis, et est dispo sur Salto en France depuis le 26 mai 2021. Mais cet épisode spécial qui a ravi les fans de Friends du monde entier va aussi être diffusé sur TF1 ! Et la date de diffusion a enfin été dévoilée.

Intitulé Friends : les retrouvailles en français, il sera diffusé le jeudi 24 juin 2021 à partir de 21h05 sur TF1. Des retrouvailles en prime time donc, pour celles et ceux qui n'ont pas Salto et n'ont pas encore vu l'épisode, ou encore celles et ceux qui voudraient le revoir. Il sera en VF, avec les voix françaises originales des doubleurs français, que les fans connaissent par coeur. "Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sont de retour sur le plateau mythique de la série – le plateau 24 – dans les studios Warner de Burbank pour une émission spéciale consacrée à la série tant aimée" précise le communiqué de presse de la première chaîne d'Europe.

Et ensuite, "la soirée se poursuivra avec la diffusion de 10 épisodes cultes de Friends dès 23h15" sur TF1 est-il aussi indiqué.

Au programme : des révélations choc, des anecdotes de tournage, des guests...

Friends : les retrouvailles est présenté par James Corden, connu pour son Carpool Karaoke. Une réunion filmée où on a appris 10 choses importantes, dont la vraie romance entre Jennifer Aniston et David Schwimmer qui craquaient l'un pour l'autre dans la vraie vie mais n'ont jamais été en couple car ils étaient casés. On a aussi eu la suite de l'histoire pour les personnages, les acteurs ayant expliqué ce que seraient devenus leurs persos aujourd'hui en 2021.

Les producteurs de la série culte, Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane étaient présents lors du tournage (dont Matthew Perry avait dévoilé une photo des coulisses sur les réseaux). Les producteurs se sont entre autres confiés sur comment les acteurs ont été castés et ont raconté des anecdotes sur les auditions.

Tom Selleck qui incarnait Richard, Reese Witherspoon qui faisait Jill, l'une des soeurs de Rachel, Maggie Wheeler qui interprétait Janice, James Michael Tyler qui s'est fait connaître dans son rôle de Gunther ainsi que Elliott Gould et Christina Pickles, qui jouaient les parents de Monica et Ross étaient également de la partie.

Sans compter de nombreux guests, de David Beckham, à Justin Bieber, en passant par BTS, Kit Harington, Lady Gaga, Cindy Crawford, Cara Delevingne ou encore Mindy Kaling.