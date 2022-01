Harry Potter : un acteur s'est battu avec le réalisateur sur le tournage et lui a cassé une côte

Harry Potter et la Coupe de feu : le réalisateur raconte sa bagarre avec un acteur

Lors de la réunion Harry Potter pour les 20 ans, Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts (dispo sur Salto), il y a eu plusieurs révélations. Notamment sur les couples qui se sont formés dans les coulisses sur le tournage de Harry Potter et la Coupe de feu. Et pendant ce même tournage, il y a aussi eu une bagarre entre le réalisateur et un acteur comme plusieurs Potterheads le savent peut-être déjà. Le cinéaste a même eu une côte cassée suite à cet "octogone".

Après Chris Columbus (Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la Chambre des secrets) et Alfonso Cuaron (Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban), c'est Mike Newell qui a réalisé le 4ème volet Harry Potter et la Coupe de feu. Et il s'est battu avec un des acteurs du film pour le besoin d'une scène. En effet, les jumeaux Fred et George Weasley, incarnés par Oliver Phelps et James Phelps, devaient se battre. Mais leur fausse bagarre ne convenait pas, elle n'était pas assez réaliste et intense selon le réalisateur. Mike Newell a donc proposé à James Phelps de se battre avec lui pour s'entraîner. Sauf que ça a mal fini...

"Ces deux-là étaient en quelque sorte en train de s'énerver. Et je leur ai dit : 'Non, allez les garçons, vraiment, c'est une bagarre'" s'est souvenu Mike Newell lors des retrouvailles filmées, "Bien sûr, j'étais un sexagénaire grassouillet à ce moment-là. Et je n'aurais vraiment pas dû le faire". "Je me souviens de l'avoir saisi par la taille et d'avoir essayé de le projeter dans tous les sens, ce qui m'a valu quelques côtes cassées et une agonie absolue à partir de ce moment-là. Mais, bien sûr, ce qui est merveilleux, c'est que j'avais fait une bêtise totale et que tout le monde s'est senti beaucoup mieux pour cela" a-t-il ajouté.

"Cela m'a paru une bonne occasion de faire rire toute le monde"

Déjà, lors de la promo pour Harry Potter et la Coupe de feu, le réalisateur avait évoqué cette bagarre. "Je n'avais pas prévu cette petite démonstration, mais cela m'a paru une bonne occasion de faire rire toute le monde" avait-il expliqué à différents médias US, "Je n'avais évidemment pas prévu que je m'étirerais un muscle qui me ferait souffrir pendant des mois, mais je ne le regrette pas. Il ne faut pas hésiter à se ridiculiser de temps en temps devant des gens qui voient en vous un symbole d'autorité. Je ne peux pas tout savoir, et on ne tire pas le meilleur des autres lorsqu'ils vous croient omniscient".