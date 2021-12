Harry Potter : Emma Watson a failli abandonner la saga et explique pourquoi

C'est le rendez-vous incontournable pour tous les fans d'Harry Potter et un moyen certain de bien commencer 2022 : l'émission des retrouvailles, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, est dispo dès 9h30 ce samedi 1er janvier en France. Une émission qui s'annonce riche de révélations et plusieurs extraits ont déjà fuité. On sait par exemple que Emma Watson va parler de son crush pour Tom Felton, que les acteurs feront des révélations sur les couples en off ou bien que Daniel Radcliffe évoquera son béguin pour... Helena Bonham Carter. Mais les stars de la célèbre saga évoqueront aussi des sujets un peu moins positifs comme la pression... et le fait que certains du casting ont failli abandonner la saga.

Emma Watson révèle avoir failli abandonner Harry Potter

En octobre 2018 déjà, Rupert Grint dévoilait qu'il avait failli quitter la saga et il n'était en fait pas le seul. Emma Watson a elle aussi penser à lâcher Hermione, comme elle le dévoile dans l'émission des retrouvailles. L'actrice a expliqué qu'elle avait pensé à tout quitter à l'époque du 5ème film, Harry Potter et l'ordre du Phénix, sorti en 2007. Elle avait 17 ans à l'époque. L'actrice que l'on a pu voir depuis dans le film La Belle et la Bête cite le succès comme élément déclencheur. "Je pense que j'avais peur. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi mais c'était comme si on était à un point de non retour, du genre : 'C'est pour toujours'" a-t-elle expliqué dans une conversation avec Rupert Grint.

Des sentiments partagés par l'interprète de Ron qui confirme avoir eu une sensation similaire à l'époque. "Je me demandais ce que serait la vie si je lâchais tout" a-t-il confié. Même si les acteurs n'en ont pas parlé entre eux, Rupert Grint pense que tous ont ressenti cela à un moment ou à un autre durant la saga. En tout cas, les sentiments partagés de Emma Watson étaient remontés jusqu'au réalisateur, David Yates. Au final, Emma Watson a décidé de ne pas abandonner la saga pour les fans mais pas que. "Les fans voulaient que l'on ait du succès et nous tous, nous nous soutenions vraiment. C'était génial non ?" a conclu l'actrice.