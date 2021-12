La Belle et la Bête : 5 secrets sur le remake avec Emma Watson

4. Des costumes sublimes... et éco-friendly

Avec La Belle et la Bête, on en prend plein les yeux grâce aux sublimes costumes designés par Jacqueline Durran. Mais en plus d'être magnifiques, ils sont aussi respectueux de l'environnement ! La costumière et son équipe ont mis 3 mois pour préparer ces costumes qui utilisent des matières éthiques et durables, et également des colorants naturels. Un travail récompensé puisque Jacqueline Durran avait été nommée aux Oscars dans la catégorie meilleurs costumes.

5. Ce point commun improbable entre les acteurs

Saviez-vous que quatre acteurs du film... sont nés le même jour ! Eh oui, c'est improbable mais Emma Watson, Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mme Samovar) et Nathan Mack (Zip) sont tous les quatre nés un 15 avril !