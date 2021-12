Harry Potter : où voir l'émission réunion en France ? On a la réponse

Vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau de Noël à vos proches cette année ? Pas d'inquiétude, on a la solution parfaite à vous proposer : un abonnement à la plateforme de streaming SALTO. En effet, en plus de déjà nous offrir tous les épisodes de Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, la concurrente française de Netflix et Amazon Prime Video s'apprête à faire le bonheur... des fans d'Harry Potter.

Les acteurs d'Harry Potter de retour pour une émission spéciale

Ce n'est pas un secret, à l'instar des acteurs de Friends au printemps 2021, tout le casting de la cultissime saga cinématographique s'est récemment réuni à Londres afin de fêter, pour les besoins d'une émission spéciale, les 20 ans du film Harry Potter à l'école des sorciers.

Ainsi, que ce soit Emma Watson (Hermione), Daniel Radcliffe (Harry),Rupert Grint (Ron) ou bien Ralph Fiennes (Voldemort), Helena Bonham Carter (Bellatrix) et même Tom Felton (Draco), tous étaient présents sur les plateaux de la franchise pour raconter leur meilleurs souvenirs, dévoiler quelques anecdotes de tournage et, qui sait, peut-être teaser de futurs projets liés à cet univers. Mais ce n'est pas tout, on sait aussi que des images inédites ou rares des coulisses seront proposées à l'écran, tout comme des reportages centrés sur la Pottermania.

SALTO diffusera le "Retour à Poudlard"

Une émission unique prête à faire vibrer le coeur de tous les Potterheads qui sera diffusée le 1er janvier 2022 sur HBO Max aux USA, et dont les droits de diffusion ont donc été achetés par SALTO pour la France. Aussi, sortez votre agenda et notez : rendez-vous le 2 janvier 2022 pour découvrir en exclusivité cette réunion magique. Pour l'heure, on ne sait pas encore si cet événement intitulé Retour à Poudlard sera à découvrir en VO avec sous-titres ou s'il bénéficiera d'un doublage avec les voix françaises des films, mais on a déjà hâte de replonger dans ce monde pas comme les autres imaginé par J.K. Rowling.

Enfin, pour la petite anecdote, sachez que SALTO réserve un autre beau cadeau aux fans : dès le 1er janvier 2022, ce sont les 8 films de la franchise Harry Potter qui seront ajoutés au catalogue. Difficile de faire mieux pour débuter une nouvelle année.