Harry Potter : Daniel Radcliffe met un stop pour un nouveau film... pour le moment

Depuis la fin de la saga Harry Potter en 2011, Daniel Radcliffe en a fait du chemin. L'acteur britannique, prochainement à l'affiche du film Le Secret de la cité perdue avec Sandra Bullock et Channing Tatum a enchaîné les rôles improbables et réussi à se détacher de l'image du jeune sorcier. Pourtant, il n'oublie pas d'où il vient et était évidemment présent pour les retrouvailles du cast d'Harry Potter, récemment diffusées sur TF1. A l'été 2021, l'acteur avait évoqué l'idée d'un reboot et même de rejouer dans la saga Harry Potter. Mais aujourd'hui, il n'est plus très chaud pour reprendre le rôle qui l'a fait connaître.

Daniel Radcliffe dit non à un nouveau film Harry Potter

Interrogé par le New York Times, Daniel Radcliffe a fait une déclaration qui va briser le coeur des fans de Harry Potter : il ne veut pas rejouer le sorcier devant les caméras. L'acteur a plus précisément évoqué la possible adaptation pour le cinéma de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. "Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment" a-t-il déclaré. Evoquant les retrouvailles, il a aussi expliqué : "Ce n'est pas la réponse que les gens vont vouloir mais je pense que j'ai pu y retourner et apprécier ça car ça ne fait plus partie de ma vie de tous les jours. J'arrive à un point où j'ai l'impression que je suis sorti d'Harry Potter et je suis très heureux de là où j'en suis et y retourner sera un changement tellement important dans ma vie".

Encore un peu d'espoir

Bon, si cette déclaration nous brise le coeur, Daniel Radcliffe n'est pas pour autant 100% catégorique et ne ferme pas totalement la porte à un retour dans le futur. "Je ne vais jamais dire jamais mais les acteurs de Star Wars ont eu entre 30 et 40 ans avant de revenir. Pour moi, ça ne fait que 10 ans. Cela ne m'intéresse pas de faire cela maintenant" a-t-il ajouté. Traduction : rien ne dit qu'il ne va pas changer d'avis à l'avenir. On croise les doigts !