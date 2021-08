Harry Potter : Daniel Radcliffe dévoile quel perso il voudrait jouer dans un reboot

Daniel Radcliffe voudrait incarner un autre perso dans Harry Porter, s'il y a un reboot un jour

Si un reboot de la saga Harry Potter se fait, alors quel rôle jouera Daniel Radcliffe ? Certes, l'acteur est connu pour avoir incarner le personnage principal, Harry Potter, dans les films Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie et Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie. Mais la star a avoué que s'il avait le choix d'interpréter un perso dans le possible reboot, il ne choisirait pas celui du célèbre sorcier.

C'est lors du podcast Happy Sad Confused avec Josh Horowitz, que Daniel Radcliffe a ainsi confié : "Je voudrais probablement jouer Sirius ou Lupin". L'acteur est en effet très fan de Sirius Black (joué par Gary Oldman), le parrain de Harry Potter, et de Remus Lupin (joué par David Thewlis). Deux persos qui faisaient partie du groupe des Maraudeurs à Poudlard. "Ce sont toujours les deux personnages où je me disais : 'Ils sont géniaux'. Et aussi, je suis évidemment biaisé par mon expérience de tournage de ces scènes, avec ces gens, et ils sont comme certains de mes souvenirs préférés" a précisé le comédien.

Les autres acteurs de Miracle Workers confient quels persos ils joueraient dans Harry Potter

Daniel Radcliffe, venu au départ pour la promo de la série Miracle Workers, n'a pas été le seul à répondre à cette question. Karan Soni et Geraldine Viswanathan qui jouent dans Miracle Workers ont eux aussi révélé quels persos ils auraient bien aimé interpréter dans Harry Potter. Karan Soni a avoué qu'il se verrait bien en Hermione (jouée par Emma Watson), car "c'est le personnage avec lequel je me suis le plus lié". Quant à Geraldine Viswanathan, elle pense qu'elle ferait un excellent Hagrid (joué par Robbie Coltrane). Ce que Karan Soni a confirmé : "Oui, tu adores les animaux !".