Gossip Girl : Penn Badgley dévoile la scène la plus compliquée à tourner (et c'est surprenant)

Entre 2007 et 2012, Penn Badgley jouait Dan Humphrey dans la série Gossip Girl qui a récemment eu droit à un reboot. L'acteur a déjà confié ne plus supporter de regarder la série et ne valide toujours pas le fait que Dan se cachait en fait derrière la blogueuse. Il n'est pas le seul puisque la fin fait partie des intrigues les plus insensées de la série.

Penn Badgley a galéré pour une scène du final de Gossip Girl

Et d'ailleurs, la révélation de l'identité de Gossip Girl et la fin de la série en générale n'a pas été très facile pour Penn Badgley. Interrogé par Esquire, la star de You a évoqué la scène la plus compliquée à tourner... et ce n'est pas une scène de rupture ou autre scène émouvante. Mais alors pas du tout ! "C'était la toute dernière quand je devais dire 'Gossip Girl est morte'" s'est rappelé l'acteur, évoquant l'une des dernières scènes du final dans laquelle Dan révèle à Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Chuck (Ed Westwick) et Nate (Chace Crawford) qu'il est en fait Gossip Girl.

Mais ce n'est pas à cause de l'émotion que Penn Badgley a galéré. "Je n'arrivais pas à garder mon sérieux, je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Je n'arrêtais pas de rire, je ne pouvais pas m'arrêter, je transpirais, c'était comme si je n'étais plus moi même." explique l'interprète de Joe. C'est vrai que ça rigole beaucoup moins dans You...

La pire chose que Dan a fait selon Penn Badgley

Toujours pour Esquire, l'interprète de Dan est revenu sur la pire chose faite par son personnage. Et Penn Badgley est sans appel : "Le pire qu'il ait fait, c'est de dévoiler le fait que sa soeur avait perdu sa virginité. Ces intrigues sont tordues, c'est vraiment méchant !" s'est amusé l'acteur qui a aussi avoué qu'il n'a pas regardé le reboot de Gossip Girl. Pour info, cette série arrivera en France le 23 novembre sur WarnerTV.