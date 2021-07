Gossip Girl : le reboot clashé pour blague jugée sexiste, sur Robert Pattinson et Suki Waterhouse

Suki Waterhouse tacle le reboot de Gossip Girl pour une remarque sur elle et Robert Pattinson

Les stars de Gossip Girl, la série originale, manquent aux fans de Gossip Girl. Mais ils peuvent toujours mater le reboot de Gossip Girl qui est dispo sur HBO Max aux Etats-Unis et devrait bientôt arriver sur Warner TV en France. Alors qu'un gros fail a été repéré dans un épisode du reboot, un épisode de la nouvelle série sur les riches ados de l'Upper East Side à New York a été clashé par Suki Waterhouse. La top et actrice, qui serait en couple avec Robert Pattinson depuis 2018, a en effet très mal digéré une réplique de la saison 1, la trouvant sexiste à son égard.

Dans l'épisode 3 de la saison 1 du reboot de Gossip Girl, Luna (Zion Moreno) lance à Zoya (Whitney Peak) à propos d'elle et Obie (Eli Brown) : "Quand est-ce que tu vas comprendre ? En ce qui concerne la presse, il est R-Patz (Robert Pattinson, ndlr) et tu es Suki Nobody (Suki Waterhouse, ndlr)". Pas très sympa pour Suki Waterhouse, qui serait fiancée à Robert Pattinson. La star a réagi sur Twitter, en écrivant dans un tweet : "Un autre jour pour se faire rappeler que les femmes peuvent aussi être le patriarcat". Elle a même tagué la scénariste du reboot de Gossip Girl, Lila Feinberg.