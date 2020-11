Robert Pattinson fiancé à Suki Waterhouse ? Les rumeurs relancées

Robert Pattinson et Suki Waterhouse fiancés ?

Entre Robert Pattinson et Suki Waterhouse, c'est du sérieux. Alors que Kristen Stewart aurait été jalouse de la nouvelle petite amie de son ex, l'interprète d'Edward dans la saga Twilight a lui bel et bien tourné la page. Comme on peut le voir sur des photos du Daily Mail, Robert Pattinson a passé la journée avec ses parents Richard et Clare et avec sa chérie Suki Waterhouse. Les parents de l'acteur se sont promenés tous les 4 en famille à Londres, ce lundi 23 novembre 2020.

Une balade qui n'est pas anodine puisque le 21 octobre 2020, E! News a révélé que Robert Pattinson et Suki Waterhouse auraient parlé de se fiancer. "Rob et Suki ont définitivement discuté de leurs fiançailles, mais ils ne sont pas pressés" avait raconté une source, "Suki ne fait pas pression sur lui et ils sont tous deux très engagés l'un envers l'autre". Ils ne sont donc pas encore fiancés mais devrait se fiancer prochainement, reste à savoir quand. Peut-être pendant la période de Noël ? En tout cas, les parents du comédien que vous avez pu voir avec Tom Holland dans Le diable, tout le temps sur Netflix semblent avoir déjà adopté leur future belle-fille.

Et tout va pour le mieux entre le nouveau Bruce Wayne / Batman dans The Batman (dont le tournage avait été interrompu à cause du coronavirus) et la top model et actrice (notamment vue dans Divergente 2). Ils "vont vraiment bien ensemble", "ils sont vraiment inséparables et amoureux" avait déclaré la même source, ajoutant : "Ils ont tous les deux passé du temps ensemble au Royaume-Uni au cours de l'année dernière et leur relation est plus forte que jamais. Ils aiment être discrets ensemble et ont des centres d'intérêts très similaires".

Des rumeurs de fiançailles avaient déjà éclaté l'an dernier

Des rumeurs de fiançailles entre Robert Pattinson et Suki Waterhouse avaient déjà vu le jour en 2019. The Mail On Sunday avait écrit que "comme ils passent Noël ensemble, c'est l'occasion idéale pour lui de demander la main de Suki. Beaucoup de gens espèrent qu'il va poser la question". Mais la demande en mariage n'a finalement pas été faite en décembre 2019. La bague de fiançailles pourrait-elle donc arriver cette année ?

Pour rappel, les deux tourtereaux ont eu leur premier date lors d'un double dates avec Taylor Swift et l'acteur Joe Alwyn en juillet 2018. Ils étaient allaient voir la comédie romantique et musicale Mamma Mia ! Here We Go Again au Electric Cinema de Notting Hill à Londres. Et depuis, ils ne se quittent plus.