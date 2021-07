Gossip Girl : un énorme fail dans un épisode repéré par une internaute

Le 8 juillet dernier, HBO Max a débuté la diffusion du reboot de Gossip Girl. Un projet important pour la plateforme américaine, qui ne semble pourtant pas aussi bien passionner le public que l'on aurait pu le croire (la faute à un gros mystère déjà révélé ?). Ainsi, plutôt que de s'intéresser à cette "suite", les fans préfèrent encore aujourd'hui re-re-re-regarder la version originale de Gossip Girl diffusée entre 2007 et 2012.

Blair vs des pieds

Et à l'occasion d'un nouveau marathon des aventures de Blair, Serena & Cie, une internaute sur TikTok a repéré un détail pour le moins surprenant. Au programme ? Dans l'épisode 3 de la saison 5, Leighton Meester s'est tout simplement fait voler la vedette par... les pieds d'une figurante.

Oui, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, probablement lassée / fatiguée de rester debout sur des talons durant des heures en attendant que les acteurs tournent la scène parfaite, la figurante en question avait décidé de laisser respirer ses pieds en se disant que, de toute façon, personne ne le verrait. Pas de chance, ses pieds se trouvaient justement dans l'axe de la caméra, mais également des yeux de Leighton Meester. Et si on se fie à sa micro-réaction, on est persuadés que l'actrice avait cramé ce fail à l'époque !

Reste désormais à savoir si la figurante était repartie du tournage avec un chèque... et des champignons !