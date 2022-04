Gifle de Will Smith : Chris Rock a empêché la police d'arrêter l'acteur en pleine cérémonie des Oscars

Les policiers de Los Angeles (LAPD) "disaient : 'C'est une voie de fait'. C'est le mot qu'ils ont utilisé à ce moment-là" s'est souvenu le producteur, "Ils ont dit : 'Nous allons l'attraper. Nous sommes prêts. Nous allons aller le chercher tout de suite. Vous pouvez porter plainte. Nous pouvons l'arrêter'".

"Ils exposaient les options, et pendant qu'ils parlaient, Chris était, il était très dédaigneux face à ces options. Il était en mode 'Non, je vais bien'... Au point que j'ai dit : 'Rock, laisse-les finir'" a précisé Will Parker, "Les officiers de la police de Los Angeles ont fini d'exposer ses options. Et ils ont dit, 'Voulez-vous que nous fassions quelque chose?'. Et il a dit, 'Non'". Chris Rock a donc écouté la police sur les conseils du producteur des Oscars, mais il a finalement choisi de refuser que Will Smith soit arrêté. Pour rappel, Chris Rock s'est aussi exprimé sur la gifle pour la première fois, lors de son spectacle de stand-up à Boston.

L'Académie a demandé à Will Smith de quitter les Oscars, mais il a refusé

La police de Los Angeles (LAPD) avait déclaré dans un communiqué, relayé par ET Online, qu'elle était au courant de l'incident mais que "l'individu impliqué a refusé de déposer un rapport de police". Chris Rock a en effet refusé de porter plainte contre Will Smith, mais "si la personne impliquée désire un rapport de police à une date ultérieure, la LAPD sera disponible pour remplir un rapport d'enquête".

L'Académie des Oscars avait précisé dans un communiqué : "Nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé". Et elle avait aussi indiqué avoir ouvert une enquête, "une procédure disciplinaire à l'encontre de Will Smith en raison de violations du règlement de l'Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie". Suite à une réunion qui se déroulera le 18 avril 2022 dans le cadre de cette enquête, Will Smith pourrait être suspendu, voire exclu de l'Académie des Oscars.