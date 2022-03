Friends : un reboot de la série avec de nouveaux acteurs ? Lisa Kudrow est prête

En 2021, 17 ans après la diffusion du dernier épisode de la série aux USA, les acteurs de Friends se retrouvaient sur HBO Max lors d'une émission spéciale aussi émouvante que nostalgique. L'occasion pour les fans de se rappeler à quel point ce casting était légendaire, mais également de leur donner quelques idées de suite, à l'instar de ce qu'ont récemment fait Will & Grace ou encore Sex and The City.

Bientôt une suite de Friends ?

Alors, l'idée de découvrir les nouvelles aventures de Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey et Phoebe, tous les six dans la cinquantaine aujourd'hui, est-elle réellement possible ? C'est justement la question à laquelle vient de répondre Lisa Kudrow au site Where is the Buzz.

"Je ne pense pas qu'il y aura un jour un reboot de Friends", a malheureusement confessé l'interprète de Phoebe. En tout cas, pas avec l'un de nous dedans, ni avec Marta Kauffman et David Crane [les créateurs] à l'écriture". Oui, après l'échec du spin-off autour du héros de Matt Leblanc, toute l'équipe de la célèbre comédie des années 90 semble avoir définitivement tourné la page. La vie est nulle parfois...

Un reboot avec de nouveaux acteurs ?

En revanche, la comédienne l'a confessé, elle ne serait pas contre un remake de Friends. Alors qu'How I Met Your Mother a récemment eu le droit à son spin-off, Lisa Kudrow a quant à elle admis qu'elle ne serait pas dérangée de voir la bande d'amis être incarnée par de nouveaux visages. "Oh, mais vous vouliez peut-être parler d'un reboot avec d'autres acteurs ?, a-t-elle rebondi. Ça, j'adorerais voir à quoi pourrait bien ressembler une nouvelle version contemporaine."

Puis, après l'avoir bien précisé, "On ne serait pas dedans, pas du tout", elle a assuré qu'un tel projet pourrait fortement attirer son attention, "J'adorerais voir ce que ça pourrait donner". Un remake qui permettrait donc de gommer certains aspects problématiques de la comédie, mais qui signifierait également une Rachel sans Jennifer Aniston et sa coupe mythique. Et ça... on ne valide pas !