How I Met Your Father saison 2 : le spin-off renouvelé avec DEUX FOIS PLUS d'épisodes

How I Met Your Father renouvelée pour une saison 2 XXL

Et la bonne nouvelle, c'est que si la diffusion est toujours en cours aujourd'hui aux USA, on sait déjà qu'une suite verra le jour d'ici quelques mois. Ce mardi 15 février 2022, la plateforme de streaming a en effet révélé qu'elle venait de renouveler la comédie pour une saison 2. Le twist ? Celle-ci sera encore plus legen... wait for it... dary, puisqu'elle aura le droit au double d'épisodes. Oui, vous avez bien lu, la saison 2 sera cette fois-ci accompagnée de 20 épisodes inédits !

Une très belle surprise pour les fans, et un véritable soulagement pour les créateurs. Il y a quelques semaines, Elizabeth Berger et Isaac Aptaker confessaient auprès de TVLine avoir été légèrement frustrés de ne pas avoir pu étendre leurs idées au cours de la saison 1 : "Nous avons fait 10 épisodes, ce qui est évidemment un nombre normal pour le modèle des plateforme de streaming, mais c'était aussi trop court. On a fait nos 10 épisodes et on s'est alors dit, "Oh mon dieu, c'était trop rapide pour une telle série. On aurait pu en faire beaucoup plus'. On va donc réfléchir à ça [pour l'avenir]".

Et pour cause, comme ils le précisaient ensuite, une comédie de ce genre nécessite justement plus d'épisodes afin de renforcer les liens entre les personnages et créer une véritable sensation de bande que l'on voudrait nous-même rejoindre, "Quand les saisons des sitcoms sont plus longues, vous avez plus de temps pour créer ces épisodes où le groupe passe simplement du temps ensemble, vit une nuit de folie. Ce ne sont pas des épisodes qui sont censés faire avancer l'intrigue, mais ce sont parfois les meilleurs épisodes avec ces moments en bande !" Un message que l'on valide à 100% !