How I Met Your Father : où voir la série en France ? La date de sortie du spin-off d'HIMYM enfin connue

Près de 7 ans après la diffusion du grand final de How I Met Your Mother sur CBS, Hulu a mis en ligne ce mardi 18 janvier 2022 les deux premiers épisodes de la saison 1 de How I Met Your Father, le premier spin-off officiel de la cultissime comédie portée par Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ou encore Alyson Hannigan.

Le spin-off d'HIMYM a débuté aux USA

Au programme ici ? Cette nouvelle série se déroule dans le même univers que HIMYM mais voit son histoire tourner autour de nouveaux personnages vivants à notre époque, et plus particulièrement de Sophie - incarnée par Hilary Duff, qui raconte à son fils du futur la façon dont elle a rencontré son père.

Un concept donc identique à sa grande soeur ? Oui et non. Si le récit est lui aussi marqué par un grand mystère (qui sera le père ?) et ponctué de différents sauts dans le temps, Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (les deux créateurs) ont néanmoins imaginé une ambiance différente. Auprès de TVLine, le duo a notamment confié : "HIMYM était centrée sur l'aventure vécue par Ted afin de rencontrer cette femme. Notre série se concentre plus sur l'idée de comment tous ces hommes trouvent leur place dans la vie de Sophie".

Là où le début de la série laisse ainsi entendre que le fameux "father" était présent lors d'une soirée bien précise - ce qui limite (normalement) le champ des possibles et donc le nombre de prétendants, How I Met Your Father a moins l'ambition de mettre en scène cette quête du "true love", que de s'intéresser réellement à l'évolution de son héroïne, "En plus de devoir apprendre à gérer avec le timing, qui elle est à n'importe quel moment de sa vie, Sophie a également beaucoup à faire pour continuer à grandir en tant qu'individu avant d'être réellement prête à s'ouvrir au futur père".

Quelle date de sortie en France pour How I Met Your Father ?

De quoi vous intriguer ? Vous donner envie de donner une chance à ce spin-off dont on n'avait pas forcément besoin ? Ca tombe bien, celui-ci sera très bientôt disponible en France. Tandis que la diffusion a donc déjà débuté sur Hulu aux USA, il vient d'être annoncé que c'est Disney+ qui se chargera de la proposer au sein de son catalogue.

Et concernant la date, c'est celle du 9 mars 2022 qui a été officialisée. Pour l'heure, on ne sait en revanche pas encore si l'intégralité de la saison 1 sera proposée d'un seul coup ou étalée sur plusieurs semaines, ni si HIMYF sera directement disponible en VOSTFR et en VF.