How I Met Your Father saison 1 : Barney Stinson dans le spin-off ? Impossible pour Neil Patrick Harris

Attendue par les fans d'How I Met Your Mother depuis de nombreuses années, c'est finalement le 18 janvier 2022 qu'Hulu a débuté la diffusion d'How I Met Your Father, son spin-off porté par Hilary Duff. Rendez-vous le 9 mars prochain sur Disney+ pour le découvrir en France.

Au programme ? Cette nouvelle série se déroule dans le même univers que HIMYM mais voit son histoire tourner cette fois-ci autour de nouveaux personnages vivants à notre époque, et plus particulièrement de Sophie (Hilary Duff), qui raconte à son fils du futur la façon dont elle a rencontré son père. Le twist ? On sait déjà à quel moment la rencontre a eu lieu et surtout, l'intrigue se concentre davantage sur l'évolution de Sophie plutôt que sa quête amoureuse.

Barney dans How I Met Your Mother ? Difficile à envisager

Un concept quasiment identique + un univers partagé = la possibilité d'assister à quelques caméos des personnages cultes d'How I Met Your Mother ? A priori, la réponse est oui. Malheureusement, n'espérez pas y retrouver Barney Stinson à l'écran. Alors que ses anciens partenaires de jeu comme Jason Segel (Marshall) ou Alyson Hannigan (Lily) sont prêts à revenir dans une suite d'HIMYM, Neil Patrick Harris ne sait pas si un retour de son personnage serait la meilleure des idées.

Interrogé par Hilary Duff dans sa newsletter Wondercade sur une possible apparition de Barney dans le spin-off, le comédien a déclaré, "L'idée de finir dans ta série [insérer blague ici] m'inquiète un peu. Les bouffonneries de Barney, ses innombrables rêves de grandeur, risqueraient de causer quelques problèmes à tout le monde".

Neil Patrick Harris l'a ensuite précisé, à l'ère de Mee Too, le comportement de Barney - dragueur invétéré et lourd aux méthodes douteuses (il ment, il a des caméras chez lui...) ne serait clairement pas le bienvenu aujourd'hui, "A moins qu'il ait changé sa façon d'être ou qu'il ait rejoint un couvent, je ne suis pas sûr que ce soit dans le meilleur intérêt de tous". Or, justement, comme le teasait la fin d'HIMYM, Barney est censé être un homme différent à partir de 2020 et la naissance de sa fille... Aussi, un tel caméo n'a rien d'improbable.