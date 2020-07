How I Met Your Mother de retour ? Jason Segel (Marshall) est ultra chaud

Jason Segel toujours attaché à HIMYM

C'est le 31 mars 2014 que CBS a diffusé le dernier épisode d'How I Met Your Mother. Six ans plus tard, la fin de la comédie fait encore débat (spoiler : elle est parfaite) et Jason Segel... ne l'a toujours pas vue. Rassurez-vous, l'interprète de Marshall n'a rien contre cette conclusion, il n'aime tout simplement pas se regarder à l'écran, "Je dois dire que je n'aime pas beaucoup me voir à l'écran. C'est un exercice narcissique qui me met mal à l'aise."

De plus, le comédien l'a ensuite confié à nos confrères de Première, ne pas regarder le dernier épisode d'HIMYM lui permet aujourd'hui de ne pas se sentir obligé de tourner la page de cette série, "Je crois qu'il y a quelque chose en moi qui préfère laisser ça comme une ellipse. Tant que je ne l'ai pas vu, ce n'est pas vraiment fini..." Un bel attachement envers la comédie après toutes ces années.

L'acteur prêt pour un retour

Doit-on également en conclure que Jason Segel serait prêt à participer à un revival ? Absolument. A l'instar d'Alyson Hannigan (Lily), il assure qu'il serait le premier à revenir sur les plateaux, "Je serais prêt à faire un revival sans hésiter une seconde. J'adore toute la bande !"

A ce sujet, s'il ne sait pas ce que pourrait raconter la série en 2020 (une intrigue située avant la Mother ? pendant la vie de la Mother ? après la mort de la Mother ?), il a déjà quelques idées concernant la vie actuelle de Marshall et Lily, "Ils sont heureux non ? Lily continue sûrement à pratiquer son art, et Marshall juge de très grosses affaires ! Marshall Eriksen, c'est un personnage vraiment à part, parce que c'est un juge de la cour suprême, qui est aussi capable de courir après un hamburger..."

En espérant que les retrouvailles avec les acteurs ne mettront pas autant de temps à se mettre en place que celles avec le casting de Friends...