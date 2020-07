Friends : David Schwimmer (Ross) promet des "éléments de surprise" pour les retrouvailles

Friends bientôt de retour, David Schwimmer s'exprime

Cela fait des années que les fans de Friends attendent le retour de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc dans les rôles de Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe et Joey. David Schwimmer, qui incarnait Ross Geller, était l'invité à distance (coronavirus oblige) de Jimmy Fallon dans The Tonight Show ce 20 juillet 2020. Et il a donné quelques informations sur ces retrouvailles à venir pour le casting de la série.

"C'est censé avoir lieu peut-être en août, à la mi-août" a-t-il ainsi annoncé. La date de tournage est donc prévue avant la fin de l'été 2020, ce qui fait que ce tournage inédit est donc pour bientôt. Mais David Schwimmer a rappelé que le tournage pourrait être reculé à cause du Covid-19, la date de départ (en mai 2020) ayant déjà été repoussée une première fois. "Honnêtement, nous allons attendre une semaine ou deux de plus si nous déterminons tous que c'est vraiment assez sûr. Et si ce n'est pas le cas, alors nous attendrons que ce soit sûr" a-t-il ajouté.