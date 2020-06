Friends : des personnages trop blancs ? La créatrice regrette un manque de diversité

Le gros regret de Marta Kauffman

A quoi ressemblerait Friends si la série était produite en 2020 ? Pas beaucoup à celle que l'on a connue dans les années 90. En pleine période du mouvement Black Lives Matter, Marta Kauffman - co-créatrice de la cultissime comédie, a en effet profité d'une rencontre avec la presse pour confesser ne pas être fière de sa série sur certains points.

Et parmi les changements les plus importants qu'elle aimerait apporter aujourd'hui, il y a bien évidemment celui d'une plus grande diversité à l'écran. "J'aurais aimé savoir à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Je suis désolée. J'aurais aimé le savoir, j'aurais pu prendre des décisions différentes" a-t-elle notamment déclaré.

Une série pas assez représentative

"Evidemment, on a toujours encouragé l'inclusion de la diversité dans notre société" s'est tout de même défendue la créatrice, "mais je n'ai pas fait assez et désormais, je ne peux que penser à ce que j'aurais pu faire ! Qu'est-ce que je ferais de différent aujourd'hui ? Comment je dirigerais ma série vers une nouvelle direction ?" Et visiblement, ces regrets semblent être un énorme poids pour Marta Kauffman, qui a par la suite ajouté, "Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir dès le début, mais tout au long de la série, jusqu'à sa dernière année".

Il est vrai qu'avec un casting intégralement blanc, des personnages tous plus hétéros les uns que les autres à l'humour parfois grossophobe et à la limite de l'homophobie, Friends - qui avait énormément de qualité, n'avait clairement pas celle de la diversité.

Par contre, si on était un poil cynique, on pourrait penser que ces excuses ne sont là que pour les apparences. Après tout, il n'y a qu'à regarder la nouvelle série de Marta Kauffman intitulée Grace et Frankie, lancée en 2015 sur Netflix, pour constater que la mixité à l'écran n'est toujours pas son problème...