Friends : ce détail des retrouvailles qui n'a pas plu aux téléspectateurs

Les doubleurs expliquent qu'ils ont dû doubler séparément à cause du coronavirus

Les voix françaises des acteurs de Friends sont Maïk Darah (Courteney Cox / Monica), Michel Lasorne (David Schwimmer / Ross), Dorothée Jemma (Jennifer Aniston / Rachel), Emmanuel Curtil (Matthew Perry / Chandler) et Mark Lesser (Matt LeBlanc / Joey). Et ils ont expliqué pourquoi cet épisode des retrouvailles a pu être vu comme mal doublé. Mark Lesser, qui prête sa voix au personnage de Joey, a révélé à 20 minutes : "A cause du Covid ça fait déjà des mois qu'on enregistre tout seul derrière notre micro... A l'époque on enregistrait tous les six, tous ensemble, alors là ça faisait bizarre".

"Avec les mesures anti-Covid, on est obligé d'enregistrer seul" a confirmé Emmanuel Curtil (la voix de Chandler) au Parisien, "C'est un peu frustrant, mais je connais tellement bien le jeu de mes camarades, qu'en doublant les interventions de Matthew Perry j'imaginais la façon dont ils allaient jouer les autres. Huit ans d'enregistrements ensemble, ça reste dans la tête".

Dorothée Jemma, la voix de Rachel, a également déclaré à 20 minutes : "A cause du Covid-19, on a été obligé d'enregistrer nos voix un par un, et pas les mêmes jours. C'est un peu triste mais on n'avait pas le choix" "Bon, on s'est téléphoné quand même, on a discuté, tout le monde était content de prendre des nouvelles mais on espère quand même pouvoir boire un pot un de ces jours".

Et en plus, "ce n'est pas évident de doubler un dialogue naturel qui n'est pas scénarisé. En plus, j'étais la première à enregistrer !" a aussi souligné Dorothée Jemma. Maïk Darah, qui double le personnage de Monica, a aussi ajouté au Parisien : "Il y a vingt ans, ma voix était beaucoup plus fraîche, moins esquintée par la cigarette et les apéros. Là, il a fallu que je m'y reprenne à une ou deux reprises quand il y avait des flash-back sur les bêtisiers de l'époque".