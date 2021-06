Friends : Carpool Karaoke, anecdotes... Les coulisses des retrouvailles dévoilées

Qui rigolait le plus pendant les scènes ? Qui danse le mieux ? Les acteurs répondent aux questions de James Corden

Dans cette vidéo "behind the scenes" de Friends - The Reunion, vous pouvez aussi voir James Corden visitant les plateaux de tournage. Très touché de pouvoir entrer dans l'appartement de Monica et dans celui de Joey et Chandler, il se sent "plus nostalgique" que s'il avait été dans un ancien appart à lui. L'animateur en a aussi profité pour rejouer des scènes cultes de la série. Puis il a rejoint les acteurs au Central Perk, sur le célère canapé orange.

Et alors que Jennifer Aniston et David Schwimmer avaient avoué avoir un crush l'un pour l'autre dans la vraie vie lors de l'épisode spécial, Matt LeBlanc a révélé dans cette vidéo coulisses que ce n'était pas tout. "Il y a plein de choses qui se sont passées ici", dans les studios, mais que les téléspectateurs "n'ont jamais vu". "Ces 5 personnes représentent le monde pour moi" a-t-il ajouté, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow se retrouvant alors en pleurs d'émotion.

Et alors qu'on a appris plusieurs choses avec la réunion de Friends, James Corden a réussi à avoir d'autres anecdotes avec cette vidéo backstages. On a ainsi appris que Lisa Kudrow était l'actrice qui rigolait le plus pendant que les caméras tournaient, que David Schwimmer est le meilleur danseur du groupe ou encore que Jennifer Aniston a volé de nombreux vêtements de son personnage Rachel et les porte toujours.