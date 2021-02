Un acteur de Friends s'excuse pour son horrible attitude sur le tournage : "J'ai eu tort"

Après s'être excusé, Fisher Stevens a tenu à s'expliquer sur sa terrible attitude de l'époque. "À ce moment-là de ma carrière, je n'avais jamais fait de sitcom auparavant" a-t-il déclaré, "Je n'avais jamais entendu parler de Friends car ce n'était que le début de la série et je ne regardais pas beaucoup la télévision à l'époque".

"J'étais une sorte de... pauvre c**"

Le problème, c'est que quand le comédien avait appris tout son texte et qu'il est arrivé sur le plateau de Friends, le scénario avait été entièrement modifié. Il a donc dû réapprendre ses lignes. "Parce que c'est ce que faisaient les sitcoms" a souligné Fisher Stevens, "Et je ne le savais pas. J'étais une sorte de... pauvre c**, je dois l'admettre".

Mais qu'a-t-il fait ou dit sur le tournage de la série culte (où on se pose encore 5 questions après la fin) pour être désagréable ? "J'ai par exemple pu dire : 'Qu'est-ce que tu veux dire ? Je dois réapprendre un texte que tu as écris et qui est pire que celui que tu avais écrit à l'origine ?' Oui, j'étais un vrai c**" a-t-il confié. Alors "j'ai rarement revu ces personnes qui ont travaillé sur Friends, mais je suis sûr que si vous leur parliez de moi, ils diraient : 'Quel snob de New York'".