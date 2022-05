Elite saison 6 : 5 théories sur la suite de la série Netflix

Attention, cet article contient des spoilers !

1. Samuel serait toujours vivant

La saison 5 d'Elite a fait monter encore d'un cran la température sur Netflix, depuis sa sortie le 8 avril 2022. Alors que beaucoup de fans se sont demandés si André Lamoglia (Ivan) a une prothèse, beaucoup se demandent aussi ce que réservera la saison 6 d'Elite. Et parmi les théories sur la suite de la série espagnole qu'on peut voir sur les réseaux, il y a celle comme quoi Samuel (Itzan Escamilla) serait toujours vivant !

Car oui, Benjamin (Diego Martín), le père de Patrick (Manu Ríos), Ari (Carla Díaz) et Mencia (Martina Cariddi) a fait tomber Samu dans la piscine, après s'être cogné la tête. Et oui aussi, il est sorti de l'eau titubant et le crâne en sang avant de s'effondrer. Mais sur Reddit notamment, plusieurs fans pensent que Samuel n'est pas mort. "Il y a trop d'intrigues potentielles s'ils le gardent en vie. Mais ce serait cool de voir ses blessures avoir un impact. Et si le coup à la tête affectait sa mémoire ? Pas seulement de la nuit de l'accident et du coupable, mais de tout ce qui précède et de ses relations avec les autres personnages ? Je pense que cela pourrait être sa dernière saison" a par exemple expliqué un(e) internaute.