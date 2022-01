Elite saison 6 : cinq nouveaux acteurs au casting, premières images dévoilées par Netflix

Mais elle ne sera pas la seule à rejoindre la série. Ce lundi 31 janvier 2022, le compte Instagram officiel de Elite a au contraire dévoilé quatre nouveaux noms et visages d'acteurs que l'on découvrira dans la suite. "Voici cinq coups de coeur qui nous rejoignent pour la saison 6... Bienvenue à las Encinas..." peut-on lire en légende d'un post montrant Carmen Arrufat, Alvaro de Juana (qui a aussi joué dans HIT), l'artiste Alex Pastrana et les comédiens Ana Bokesa et Ander Puig vêtus du célèbre uniforme.

"Je peux enfin dire que je serai à Las Encinas ! Je me sens très heureux et très reconnaissant ❤️. Merci du fond du coeur !", s'est notamment réjouit Álvaro de Juana sur le célèbre réseau social. Malheureusement, il faudra patienter avant d'en savoir plus à leur sujet. Pour l'heure, hormis ces photos, aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé et on ne sait donc pas encore quels rôles joueront ces nouvelles recrues. Mais on a hâte de le découvrir !