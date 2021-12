Elite saison 6 : Carmen Arrufat rejoint le casting, zoom sur la nouvelle bombe de Las Encinas

Carmen Arrufat est née le 11 octobre 2002, à Castelló de la Plana, dans la communauté valencienne en Espagne. Elle a donc 19 ans. Elle a suivi ses premiers cours d'acting dès l'âge de 11 ans.

Carmen Arrufat s'est fait connaître dans le film La innocència, pour lequel elle a été nommée pour un Goya Award (l'équivalent des César) dans la catégorie "meilleure nouvelle actrice". Elle a ensuite joué dans le film Diarios de la cuarentena et sera bientôt à l'affiche de Todos mienten. Sans oublier son rôle dans la série HIT.

Elle est en couple avec un acteur

Carmen Arrufat n'est pas célibataire. L'actrice espagnole est en couple avec Oriol Cervera, qui est lui aussi acteur. Elle a rencontré son petit ami sur le tournage de la série HIT, où elle incarne Elena alias Lena, et lui interprète Gus. A l'écran, leurs persos ont un "love interest", et dans la vraie vie aussi du coup, ils sont in love. Les amoureux n'hésitent pas à afficher leur amour sur les réseaux. Ils postent des photos ensemble sur leurs comptes Instagram et se font des déclas.

