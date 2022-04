Elite saison 6 : bientôt la fin ? Le créateur assure que non et parle déjà d'une saison 7

Elite : après la saison 5 et la saison 6, le co-créateur espère une saison 7

La saison 5 d'Elite est dispo sur Netflix depuis ce 8 avril 2022, avec des anciens personnages mais aussi des nouveaux personnages comme Iván et Isadora. Et une saison 6 d'Elite est déjà prévue. Carlos Montero, le co-créateur de la série espagnole avec Darío Madrona et Jaime Vaca, co-scénariste, se sont confiés à Sensacine sur une possible saison 7. En effet, ils pensent déjà à une suite après la saison 6 qui n'a pas encore été diffusée.

"Nous ne voyons pas la fin pour le moment, vraiment" a confié Carlos Montero, qui ne voit pas encore de fin pour Elite. Pour lui, la série dispo sur Netflix peut encore avoir une saison 7, voire plus : "Dans notre tête, nous n'avons jamais écrit sur la dernière saison". Par exemple, "la saison 4 a été un terrain d'essai vraiment cool, parce que nous essayions de prouver qu'Elite pouvait être au-delà des personnages, que la marque était soutenue et soutenait la série".

Les scénaristes d'Elite ont encore plein d'idées pour la suite : "Le scénario se remplit tout seul"

Et les scénaristes d'Elite ont déjà plein d'autres idées pour une possible saison 7. "Lorsqu'on crée le document de la saison, nous devons commencer à filtrer car entre nos propres expériences et l'actualité, le scénario se remplit tout seul" a assuré Carlos Montero. Lui et ses équipes ont déjà une longue liste de thèmes laissés en suspens qu'ils voudraient aborder dans une suite, encore après la saison 6.

Jaime Vaca a de son côté indiqué : "Nous essayons toujours de chercher des sujets très actuels et, à partir de là, nous concevons des personnages qui nous emmènent dans des endroits intéressants et, surtout, très inconfortables".

Carlos Montero a précisé : "En fait, avec le personnage de Valentina (Isadora), nous voulions traiter du féminisme à partir de là, à partir d'une femme presque de droite qui en a une vision très particulière, parce que nous voulions vraiment nous mettre à sa place et voir comment elle pourrait réagir à certaines questions".

Et avec les personnages d'Iván (André Lamoglia) et son père Cruz (Carloto Cotta), "nous voulions aussi explorer la fragilité de la masculinité et tout cela avec l'environnement du football" a ajouté Jaime Vaca.