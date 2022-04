Elite saison 5 : André Lamoglia (Iván) a-t-il eu une prothèse ou une doublure ? Il répond cash

"Après que je suis arrivé à Madrid, c'était beaucoup plus détendu que ce que je m'étais imaginé" a-t-il expliqué, le tournage des scènes intimes était "plus facile" que ce qu'il pensait. "J'étais vraiment très à l'aise de la tourner" a-t-il même confié. Et ce, grâce à une équipe réduite et à une coordinatrice d'intimité : "Quand on filme ces scènes, l'équipe de tournage est réduite. On a une coordinatrice d'intimité précisément pour ces moments, qui nous met à l'aise, nous prépare, ce qui amène plus d'authenticité à la scène".

Le comédien a aussi précisé à GQ Brasil qu'il est devenu ami avec Manu Ríos, et que leur amitié hors caméra lui a permis d'être aussi plus à l'aise : "Le fait qu'on s'entende aussi bien est top pour la série et pour ces scènes parce qu'on a déjà une certaine intimité, une certaine alchimie".