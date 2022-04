Elite saison 5 : Valentina Zenere, André Lamoglia... zoom sur les nouveaux acteurs (avec 2 Français !)

Ça y est, la saison 5 d'Elite est disponible sur Netflix. Les fans peuvent donc découvrir les nouvelles aventures des élèves de Las Encinas. Et puisque la série a perdu deux acteurs à la fin de la saison 4 (Miguel Bernardeau alias Guzman et Aron Piper aka Ander ont quitté la série), le show espagnol mise sur de nouvelles têtes. Qui sont Valentina Zenere, André Lamoglia et les autres nouveaux qui rejoignent le casting ? Zoom sur les quatre nouvelles recrues... dont deux Français !

André Lamoglia (Ivan) Après le départ d'Ander, Patrick va se consoler en compagne d'Ivan, qui est le fils d'une star du football. C'est André Lamoglia qui l'incarne. L'acteur a 24 ans et est Brésilien. Lui aussi s'est fait connaître grâce à Disney Channel à travers deux rôles. D'abord celui de Rafael dans Juacas, entre 2017 et 2019, puis dans le rôle de Luan dans la série Bia, en 2020. Le grand frère d'André, Victor, est lui aussi acteur.

Adam Nourou (Bilal) Et on passe aux Français ! Adam Nourou joue le rôle de Bilal dans la saison 5 d'Elite. S'il est de nationalité française, c'est en Espagne que l'acteur s'est fait connaître pour son rôle dans le film Adu, sorti en 2020. Il a même remporté le Goya (équivalent de nos César) de la révélation masculine pour ce film qui était son premier rôle à l'écran. Elite est seulement son deuxième rôle devant les caméras.