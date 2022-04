Elite saison 6 : (SPOILER) est-il vraiment mort ? Pourquoi on y croit

Que serait Elite sans un meurtre ? Pas grand chose, on est d'accord. Depuis les débuts de la série, Las Encinas semble vraiment un lycée maudit et ce n'est pas fini ! Après les morts de Marina (Maria Pedraza qui a confié qu'elle ne voulait pas revenir dans la série) et Polo (Alvaro Rico) puis le meurtre d'Armando à la fin de la saison 4, c'est un autre élève qui semble être mort. Oui, on dit semble car la série semble quand même laisser planer le doute à la fin de la saison 5 (découvrez notre récap 100% spoilers du final).

La victime n'est autre que Samuel (Itzan Escamilla). Dès l'épisode 4, on découvrait le corps flottant de Samu dans une piscine. Mais au final, l'ado n'était pas mort à ce moment-là : dans l'épisode 8, on apprenait qu'il avait chuté après s'être disputé avec Benjamin (Diego Martín) et s'était heurté la tête au bord de la piscine. Benjamin et Patrick (Manu Rio ) le sortaient de l'eau et il tentait de fuir. Mais, blessé, il s'effondrait dans les bras d'Omar (Omar Ayuso) et Rebeka (Claudia Salas).

Samuel est-il vraiment mort ? Pourquoi on y croit

Mais Samuel est-il réellement mort ? Il y a quand même de quoi se poser des questions. D'abord car, après l'ultime plan d'Omar et Rebe entourant son corps, on ne voit pas clairement que Samu meurt. De plus, on ne voit pas non plus les secours évacuer son corps direction la morgue. Les dernières scènes montrent en fait l'arrestation de Benjamin et les larmes de Mencia (Martina Cariddi), Ari (Carla Diaz), Patrick qui est rejoint par Ivan (André Lamoglia), ainsi que celles de Rebeka et Omar.

Du côté de PRBK, on penche plutôt pour la deuxième option : Samuel serait en fait bien mort. Plusieurs choses nous laissent penser ça (en dehors du fait que le personnage était très mal en point après sa chute dans l'eau). D'abord, Itzan Escamilla qui l'interprète a déjà évoqué un départ de la série. Lui qui est (avec Omar Ayuso), le seul acteur du casting original encore au casting dans la saison 5 avait dévoilé en novembre 2020 être prêt à faire ses adieux à la série. "Il y a l'envie d'arrêter mais c'est sûr que plus tard, cela nous manquera. C'était comme aller à l'école : on y va, on noue des relations et puis ça vous manque même si vous souhaitez faire autre chose" avait-il expliqué. Après Miguel Bernardeau et Aron Piper à la fin de la saison 4, les scénaristes ont donc peut-être trouvé la porte de sortie idéale pour Samuel, même si elle est beaucoup plus tragique.

Itzan Escamilla a déjà un autre projet

Autre chose qui nous fait croire à un départ du personnage pour la suite ? Itzan Escamilla a déjà un autre (gros) projet de série : l'acteur est annoncé au casting de Midnight Family qui sera la première série espagnole d'Apple TV+. L'action se déroule au Mexique et raconte l'histoire d'une jeune étudiante en médecine qui passe ses nuits à sauver des gens grâce à l'ambulance de sa famille. Cette future série est inspirée d'un documentaire sorti en 2019. La preuve qu'il a déjà tourné la page ?

D'autres personnages sur le départ ?

Pour l'instant, ni Netflix ni Itzan Escamilla n'ont confirmé le départ de l'acteur. Mais d'autres pourraient-ils aussi faire leurs adieux ? On pense notamment à Omar Ayuso dont le personnage a été largement écarté dans la saison 5 ou encore à Georgina Amaros : Cayetana qui a été virée du lycée et semble avoir pris un nouveau départ avec Felipe dans le dernier épisode. En tout cas, la saison 6 d'Elite a déjà recruté pas moins de 5 acteurs. De quoi combler le vide ? Réponse à venir.