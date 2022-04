Elite saison 5 : quelle fin pour la série Netflix ? Notre récap pour savoir comment ça se termine

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 5 d'Elite !

Les 8 épisodes de la saison 5 d'Elite sont dispos sur Netflix, depuis ce vendredi 8 avril 2022. Mais que s'est-il passé dans ces nouveaux épisodes ? Voilà notre récap de la saison 5 pour celles et ceux qui auraient la flemme de tout mater ! Pour rappel, Guzmán (Miguel Bernardeau) et Ander (Arón Piper) qui sont partis de Las Encinas à la fin de la saison 4 d'Elite sont donc absents de la saison 5.

Le résumé de la saison 5 d'Elite, entre couples et sexe

Au début de la saison 5 d'Elite, Ari (Carla Díaz) s'est remise de son hospitalisation et se remet en couple avec Samuel (Itzan Escamilla). Mais Samu va aussi vouloir faire plaisir à Benjamín (Diego Martín), qu'il voit comme une figure paternelle, et va donc devoir jongler entre les envies de sa chérie et celle du père de sa copine... Quant à Mencía (Martina Cariddi), elle et Rebeka (Claudia Salas) vont jouer au jeu du "fuis-moi je te suis" pendant toute la saison.

De son côté, Cayetana (Georgina Amorós) est femme de ménage au lycée et tente de pardonner Phillipe (Pol Granch) qui l'a violée. Ils entament une sorte de thérapie avec la conseillère de Las Encinas. Sauf que si lui veut retenter sa chance avec Caye, celle-ci ne veut plus du prince depuis l'agression sexuelle. Isadora (Valentina Zenere), nouvelle élève, prend alors la défense de l'indéfendable Phillipe et faut tout pour se mettre en couple avec lui, ce qu'elle réussit à faire.

Patrick (Manu Ríos), lui, est tombé sous le charme d'Iván (André Lamoglia), un nouvel élève qui se trouve être le fils de Cruz (Carloto Cotta), un célèbre footballeur. A l'occasion d'une fiesta en mode "tous à poil ou pratiquement", Patrick en profite pour draguer Iván, mais ce dernier assure ne pas être gay. Sauf qu'il se met progressivement à lui faire des avances, allant jusqu'à se masturber avec lui devant un porno, avant de finalement coucher avec lui. Mais Patrick embrasse et couche aussi avec Cruz, le père de son crush qui est lui aussi gay (ou bi ?) et n'assume pas publiquement son attirance envers les hommes. De quoi blesser Iván ? Pas vraiment, puisque lui s'amuse à coucher avec Ari, alias l'une des soeurs de Patrick. Vous suivez toujours ?

L'enquête autour de la mort d'Armando est ouverte

Pour rappel, à la fin de la saison 4, Samuel, Rebeka et Guzmán jetaient le corps d'Armando (Andrés Velencoso) dans le lac. Sauf que le corps d'Armando est retrouvé par Omar (Omar Ayuso) cette année. Face à cette découverte, Samuel décide donc de tout avouer à Omar, malgré leurs distances prises dans cette saison 5 (ils ne sont pas d'accord sur de nombreux points et cohabitent donc ensemble mais ne sont plus du tout BFF). Sur les conseils de Benjamín, qui ne veut pas que la police découvre ses magouilles avec les comptes en Suisse dissimulés sur une carte SIM, Samuel se sacrifie pour lui et avoue à la police avoir tué Armando (ce qui est faux). En garde à vue, il se rétracte finalement et clame son innocence. Devant cette situation, Ari organise une fête (encore une) pour récolter des fonds et ainsi payer la caution de Samu pour le faire sortir de prison.

Un nouveau viol pour Las Encinas

Dans cette saison 5, Isadora emmène Iván et 3 autres lycéens à une fête (again) à Ibiza. La DJette - qui avait pourtant stoppé les drogues, retombe dans ses travers et la soirée tourne mal. Alors que Phillipe vient pour la récupérer, elle lui propose une dernière nuit de débauche pour laquelle il accepte de se droguer lui aussi. Isa finit par s'évanouir et les 3 autres lycéens la violent, pendant qu'Iván et le prince tentent de les arrêter. Malheureusement, ils tombent à leur tour dans les pommes et se révèlent impuissants face à ce drame. Si au départ elle ne veut pas être vue comme une victime, Isadora porte finalement plainte pour viol et se remet en couple avec Phillipe.

C'est quoi la fin de la saison 5 ?

Après toutes ces fêtes, ces couples et ces rebondissements, quelle fin pour la série Netflix ? Comment se termine la saison 5 d'Elite ? Côté coeur, Cayetana sort avec un ancien crush retrouvé, Patrick et Iván se mettent ensemble pour de bon et Samuel et Ari sont toujours en couple. Happy ending pour tous ? Pas vraiment.

Dans les ultimes minutes du dernier épisode, Samuel se retrouve gravement blessé par Benjamín. Ce dernier fait en effet tomber l'ado par accident quand il tente de lui reprendre la carte SIM pour l'empêcher de la donner à la police. Samuel tombe alors la tête en arrière sur le rebord de la piscine, a la tête ensanglantée et, alors même qu'on l'imagine sauvé, il semble mourir dans les bras de Rebe et Omar, arrivés entre temps en catastrophe. Ari, Mencía et Patrick appellent les autorités et leur père est embarqué, apparemment arrêté pour homicide involontaire.

Pour l'heure, on n'est pas encore sûrs que Samuel soit véritablement mort à la fin, mais c'est ce qui paraît le plus sensé.