Elite saison 6 : María Pedraza (Marina) prête à revenir ? Sa réponse 100% sincère

Depuis les débuts d'Elite, de nombreux acteurs ont quitté la série. On vous avait d'ailleurs donné des nouvelles d'Ester Exposito, Danna Paola et des autres à l'occasion de l'arrivée de la saison 5 de la série sur Netflix. Pour l'instant, aucun des acteurs ayant quitté la série n'a fait son retour (à part pour la première saison des histoires courtes dans laquelle on avait pu voir Nadia et Carla). Après Miguel Herrán (Christian) qui a donné sa réponse sur un possible come-back, c'est au tour de María Pedraza de s'exprimer.

María Pedraza dans Elite ? C'est mal barré

Héroïne de la saison 1 d'Elite aux côtés de Jaime Lorente (qui est son ex) et de Miguel Herrán, María Pedraza n'a pas fait long feu dans la série : son personnage, Marina, était la victime de la saison 1 et l'actrice n'est donc apparue que dans les huit premiers épisodes. Depuis, l'actrice n'a pas manqué de projets et justement, elle est au casting d'un nouveau film, Etoiles de cristal, sorti sur Netflix ce vendredi 8 avril 2022, jour de sortie de la saison 5 d'Elite.

Dans une interview avec le média espagnol Los 40, l'actrice a évoqué la série et répondu à la question que certains fans se posent : pourrait-elle revenir le temps de flashbacks ? La réponse est un grand non. "En étant complètement sincère, non. Je dois être vraiment sincère, pour moi, Elite, c'était une chose à faire sur le moment." a d'abord confié l'actrice qui a retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Jaime Lorente. "J'ai adoré la fin de mon personnage, j'ai adoré la série. Je m'en souviens avec beaucoup de tendresse et je préfère que les choses en restent là. Je préfère la laisser là avec ces souvenirs que j'ai" a-t-elle conclu. Au moins, sa réponse est claire...