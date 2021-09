Maria Pedraza séparée de Jaime Lorente et en couple avec une star de Netflix ? "On est heureux"

Maria Pedraza et Jaime Lorente se sont-ils vraiment séparés ? C'est la question que se posent leurs fans depuis début 2021. Les rumeurs affirment que oui et balancent qu'ils auraient même rompu fin 2020, mais les deux acteurs d'Elite et La Casa de Papel ne se sont jamais exprimé à ce sujet. Pourtant, il semblerait qu'ils aient réellement mis un terme à leur histoire. Ils ne se sont pas affichés ensemble depuis un long moment et il se murmure aujourd'hui que Jaime Lorente fréquenterait une membre de La Casa de Papel.

Maria Pedraza en couple avec Alex Gonzalez de Toy Boy ?

Certains médias affirment aussi que l'interprète de Denver et sa petite amie attendraient un enfant pour le mois de novembre. Une info toujours non officielle, mais Maria Pedraza a quand même tenu à féliciter son ex sur le tapis rouge de l'avant-première de la série Toy Boy sur Netflix.

L'actrice ne serait elle non plus plus célibataire puisque si l'on en croit certaines rumeurs, elle serait désormais en couple avec Alex Gonzalez, avec qui elle joue dans la série Toy Boy justement. Les doutes ont commencé il y a quelques mois. Ils semblent aujourd'hui se confirmer avec les confidences de Maria Pedraza : "Nous sommes heureux. C'est un compagnon incroyable, un vrai plaisir" a-t-elle avoué sur le red carpet de l'AVP avant de préciser : "Nous n'avions jamais travaillé ensemble, c'était très bien. Nous avons une vie normale."

Alex Gonzalez s'est lui aussi laissé aller à quelques compliments sur l'ex-actrice d'Elite : "C'est une comédienne exceptionnelle, elle a quelque chose de spécial. Elle est très généreuse et avec un grand sens de l'humour. C'est une joie d'être à ses côtés. C'est une personne hyper généreuse." Maria Pedraza et le beau gosse s'apprécient donc énormément, mais sont-ils vraiment plus que des amis ? Affaire à suivre !