Jaime Lorente (La Casa de Papel) bientôt papa et en couple avec une membre de l'équipe de la série ?

On a toujours du mal à se remettre de la fin de la partie 1 de La Casa de Papel et voilà qu'une info pourrait bien surprendre plus d'un fan de la série espagnole. Aux dernières nouvelles, Jaime Lorente était célibataire suite à sa rupture avec Maria Pedraza avec qui il a joué dans LCDP et Elite. Sauf que l'acteur espagnol vu aussi dans la série El Cid pourrait bien nous avoir caché quelques chose...

Jaime Lorente en couple... et bientôt papa ?

Selon Hola, Jaime Lorente serait en couple... et devrait devenir papa très bientôt. Le magazine espagnol affirme que l'acteur et sa petite amie attendent un bébé pour le mois de novembre. Il s'agirait même d'une petite fille, précise le site de Hola, qui indique que le couple aurait choisi le prénom Amaia pour leur bébé. Quant à l'identité de la future maman ? On ne connaît pas son nom mais Hola précise que Jaime Lorente et sa compagne se seraient rencontrés sur le tournage de La Casa de Papel : la jeune femme serait membre de l'équipe et travaillerait plus précisément au département des costumes.

Jaime Lorente n'a pour le moment pas confirmé ou démenti les rumeurs mais ce n'est pas étonnant : l'acteur n'est pas du genre à commenter sa vie personnelle. Il n'a même pas confirmé avoir rompu avec Maria Pedraza suite aux rumeurs publiées par la presse espagnole en janvier 2021. L'actrice, elle, serait désormais en couple avec l'acteur Álex González selon les rumeurs. Il faudra donc patienter pour en savoir plus...